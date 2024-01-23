Актер из сериала «Звездный путь» Гэри Грэм умер в 73 года

Американский актер кино и телевидения, режиссер, продюсер и сценарист Гэри Грэм умер на 74-м году жизни. Об этом в запрещенной соцсети сообщила его бывшая жена Сьюзан.





Гэри Грэм снялся в более чем 100 фильмах и сериалах. Актер родился в Калифорнии в 1950 году. Экранный дебют состоялся в 1975-м. Российскому зрителю Грэм может быть знаком по культовым сериалам «Звездный путь: Вояджер» и «Звездный путь: Энтерпрайз».





Также актер снимался в таких проектах, как «Старски и Хатч», «Дюки из Хаззарда», «Жесткач», «Детективное агентство «Лунный свет»», «Грейс в огне», «Крутой Уокер», «Нация пришельцев».





Причины и обстоятельства кончины Грэма пока не раскрываются. От брака с первой женой у него осталась дочь. Всего актер был женат четыре раза.









Фото: YouTube