Херсонес Таврический вошел в топ-20 медиарейтинга музеев России

Музей-заповедник Херсонес Таврический вошел в топ-20 музеев России в 2023 году, передает пресс-служба учреждения.
Рейтинг составлен компанией
«Медиалогия».
Отмечается, что Херсонес Таврический стал единственным музеем Крыма и Севастополя, представленным в рейтинге. Лидирующие позиции в списке заняли Музей Победы, Государственный Эрмитаж и Третьяковская галерея.
«Мы очень признательны представителям средств массовой информации, каждому посетителю и подписчику в социальных сетях. Именно благодаря искренней любви к Херсонесу Таврическому и совместным усилиям музей-заповедник увеличивает свое присутствие в информационном пространстве, становясь узнаваемым для все большего количества людей», - говорится в сообщении учреждения.
В музее отметили, что, несмотря на снижение турпотока, сотрудники музея стремятся к тому, чтобы об истории древнего города знали не только в Севастополе, но и за его пределами.
Фото: пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический"