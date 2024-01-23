В Калининграде стартовал конкурс на предоставление субсидий кинематографистам

Министерство по культуре и туризму Калининградской области объявило о начале приема заявок на участие в конкурсе по предоставлению субсидий организациям кинематографии для возмещения затрат по съемкам фильмов и музыкальных клипов в регионе.



Прием заявок для участия в конкурсе по направлениям «национальный фильм» и «иное аудиовизуальное произведение» осуществляется с 6 февраля 2024 года по 21 февраля 2024 года включительно.



Конкурс организован министерством по культуре и туризму Калининградской области, а также организацией АНО Фестивальная дирекция.









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