Московские студенты смогут бесплатно посетить выставки в Татьянин день

В Москве учащиеся столичных вузов в Татьянин день 25 января смогут бесплатно посетить выставки и катки, передает городской департамент культуры.



«В этом году для столичной молодежи подготовили десятки праздничных мероприятий, посвященных Дню российского студенчества — Татьянину дню. Москвичи смогут бесплатно посетить выставки, поучаствовать в викторинах, сходить на познавательные лекции, специальные экскурсии и концерты», — говорится в сообщении.



Отмечается, что всего подготовлено более 90 мероприятий.



Праздничные мероприятия ко Дню российского студенчества подготовили также в Санкт-Петербурге. С 25 января и до конца месяца студенты, учащиеся колледжей, техникумов, курсанты смогут посетить бесплатно Музей железных дорог России.









Фото: департамент культуры Москвы