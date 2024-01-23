В Музее Победы пройдет научно-исторический форум к 80-летию снятия блокады Ленинграда, передает пресс-служба учреждения.



Научно-исторический форум «Непобежденный Ленинград: диалог поколений» пройдет 24 января. Участниками форума станут начальник Научно-исследовательского института (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, кандидат исторических наук, доцент, почетный работник науки и техники Российской Федерации Иван Иванович Басик и заместитель председателя комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы, доктор исторических наук, доцент Артур Валерьевич Берлов.



В ходе мероприятия состоится обсуждение самой длительной в истории Второй мировой войны осады, ход и основные итоги освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Участники встречи поговорят о бессмертном подвиге ленинградцев, советских воинов, стойкости и самопожертвовании во время блокады.









Фото: пресс-служба Музея Победы