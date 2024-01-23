Драма «Анатомия падения» получила три награды кинопремии Люмьер

23.01.2024

Драма «Анатомия падения» получила три награды кинопремии Люмьер
Фильм Жюстин Трие «Анатомия падения» получил три награды кинофестиваля Люмьер.

29-я по счету церемония вручения премии Люмьер прошла во Франции.

«Анатомия падения» завоевала три награды: за лучший фильм, лучший сценарий, лучшую женскую роль (Сандра Хюллер).

Картина «Анатомия падения» рассказывает историю писательницы, которую подозревают в убийстве мужа.

Картина взяла главный приз Каннского кинофестиваля, а также признана лучшим фильмом на иностранном языке кинопремии «Золотой глобус».


Фото: кадр из фильма "Анатомия падения"