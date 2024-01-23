Драма «Анатомия падения» получила три награды кинопремии Люмьер

Фильм Жюстин Трие «Анатомия падения» получил три награды кинофестиваля Люмьер.



29-я по счету церемония вручения премии Люмьер прошла во Франции.



«Анатомия падения» завоевала три награды: за лучший фильм, лучший сценарий, лучшую женскую роль (Сандра Хюллер).



Картина «Анатомия падения» рассказывает историю писательницы, которую подозревают в убийстве мужа.



Картина взяла главный приз Каннского кинофестиваля, а также признана лучшим фильмом на иностранном языке кинопремии «Золотой глобус».









Фото: кадр из фильма "Анатомия падения"