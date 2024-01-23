В 2025 году может выйти новый фильм серии «Мир Юрского периода»

Новый фильм из серии «Мир Юрского периода» может выйти в 2025 году, передает The Hollywood Reporter.



По информации издания, американский сценарист Дэвид Кепп, работавший над оригинальным фильмом «Парк Юрского периода», присоединился к команде, разрабатывающей новую часть.



Издание отмечает, что события новой части запустят «новую эру «Юрского периода». Сюжет фильма будет разворачиваться вокруг новых героев.



В 2022 году вышла третья часть серии с названием «Мир Юрского периода. Господство». Фильм вместе с тем получил негативные оценки.









Фото: кадр из фильма "Мир Юрского периода: Господство"