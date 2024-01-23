Открыт прием заявок на участие в творческих сменах для детских оркестров

Ассоциация «Духовое общество имени Валерия Халилова» объявила о начале приема заявок на участие в творческих сменах для детских оркестров духовых и ударных инструментов, передает пресс-служба Министерства культуры России.



Смены пройдут в ведущих детских центрах страны — «Артеке», ВДЦ «Смена», «Орленок», «Океан».



В этом году в детские центры будут направлены 300 юных музыкантов. Путевки в центры конкурсанты получат за счет средств федерального бюджета. В рамках каждой творческой смены пройдут фестивали духовых оркестров.



Заявки принимаются до 12 февраля. Участие в конкурсе могут принять детские духовые коллективы, ансамбли ударных инструментов во всех регионах России.

Конкурсный отбор будет проходить заочно.



«Смены призваны выявить новые и поддержать уже известные в стране детские духовые оркестры. В детские центры приезжают коллективы разного уровня подготовки, оркестры из крупных городов и небольших населенных пунктов. Работая с экспертами жанра, юные музыканты получают возможность профессионального роста. Опыт участия в сменах "Духового общества" и сертификат участника являются важными для портфолио оркестров и помогают в дальнейшем развитии коллективов», — сказал президент Ассоциации «Духовое общество имени Валерия Халилова», заслуженный деятель искусств РФ, член Общественной палаты РФ Михаил Брызгалов.









Фото: пресс-служба Минкультуры России