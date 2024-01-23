«Русские сезоны» в 2024 году планируют провести в Латинской Америке

По словам директора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ Александра Алимова, в настоящее время ведутся переговоры с Бразилией.«В текущем году "Русские сезоны" запланированы к проведению в одной из стран Латинской Америки, работа ведется сейчас с Бразилией», — приводит агентство слова дипломата.«Русские сезоны» — проект, направленный на популяризацию за рубежом русской культуры. Мероприятия «Русских сезонов» проводятся ежегодно и включают концерты классической музыки, театральные постановки, кинофестивали, художественные выставки и просветительские проекты.