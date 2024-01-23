Валерий Гергиев даст три концерта в московском «Зарядье»

Маэстро Валерий Гергиев представит яркую серию событий в московском зале «Зарядье».



Выступления Симфонического оркестра Мариинского театра и оперных певцов пройдут с 27 по 29 января. В Москве коллектив даст три концерта.



Откроет марафон опера Джакомо Пуччини «Тоска». Выступление пройдет 27 января. Солистами выступят звезды Мариинского театра Елена Стихина, Сергей Скороходов и приглашенный артист Ариунбаатар Ганбаатар.



В воскресенье, 28 января, в программу войдут Симфония № 7 «Ленинградская» Дмитрия Шостаковича, Симфония № 7 Сергея Прокофьева.



В заключительный вечер, 29 января, прозвучит музыка французского композитора Мориса Равеля. На концерте прозвучат сочинения «Дафнис и Хлоя», «Вальс» и «Болеро».









Фото: Александр Шапунов/пресс-служба

Благотворительного фонда Валерия Гергиева