В Подмосковье отменили выступление Лолиты Милявской

23.01.2024

В Подмосковье отменили выступление Лолиты Милявской
В Московской области отменили концерт певицы Лолиты Милявской.

Выступление артистки планировалось в подмосковном Раменском, передает RT со ссылкой на министерство культуры региона.

Издание отмечает, что ведомство сообщило об отмене концерта общественникам из движения «Зов народа», ранее просившим об отмене выступления артистки.

Активисты ранее потребовали отмены выступления Милявской в Тюмени из-за ее участия в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой, вызвавшей широкий общественный резонанс.


Фото: скриншот видео "А поговорить"/YouTube