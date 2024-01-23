Русские дома за рубежом проведут мероприятия к 80-летию освобождения Ленинграда от блокады

Более 30 Русских домов за рубежом проведут мероприятия к 80-летию освобождения Ленинграда от блокады, передает Россотрудничество.



Сообщается, что более 30 Русских домов с 26 января по 31 декабря в гибридном формате покажут выставку «Салют над Невой», посвященную 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В экспозиции представлены более 100 оцифрованных материалов: фотографии, документы, карты, газеты, плакаты, художественные произведения того времени.



Выставка рассказывает о том, как ленинградские ученые разрабатывали новые технологии, лекарства и препараты для борьбы с голодом и болезнями, как в период блокады работали образовательные учреждения и многое другое.



В ряде стран пройдет показ фильмов «Ленинградская симфония», «Блокадный дневник», «Великая война», «Приравнено к хлебу», «Самое главное в жизни — сама жизнь», «Великая война. Блокада Ленинграда».









Фото: кадр из фильма "Ленинградская симфония"