В программу Берлинского фестиваля вошли 20 фильмов

Более 30 Русских домов с 26 января по 31 декабря в гибридном формате покажут выставку «Салют над Нев...
В конкурсе фестиваля будут представлены фильмы из Италии, Германии, Франции, США, Южной Кореи.
В Санкт-Петербурге скончался вокалист группы Markscheider Kunst Сергей Ефременко.
Норман Джуисон скончался 20 января в своем доме.
Рассел Кроу, Вин Дизель, Крис Эванс и Джейсон Стэйтем попали в номинацию «Худший актер».
Более 30 Русских домов с 26 января по 31 декабря в гибридном формате покажут выставку «Салют над Нев...
В конкурсе фестиваля будут представлены фильмы из Италии, Германии, Франции, США, Южной Кореи.
В Санкт-Петербурге скончался вокалист группы Markscheider Kunst Сергей Ефременко.
Норман Джуисон скончался 20 января в своем доме.
Рассел Кроу, Вин Дизель, Крис Эванс и Джейсон Стэйтем попали в номинацию «Худший актер».
В России фильм выйдет в прокат 29 февраля.
Актеру было 58 лет.
Фестиваль открылся в Московском международном Доме музыки.
Плуто Шервингтон умер 19 января в больнице. ...
Подготовка к реставрации жилья артистки уже началась.
В рамках программы пройдут творческие лаборатории, мастер-классы, тренинги. ...
ЭХО фестиваля пройдет в Нижнем Новгороде, Калининграде, Санкт-Петербурге.
Министр культуры России Ольга Любимова провела встречу с губернатором региона Дмитрием Махониным и г...
Более 150 полотен из 4 тысяч работ уцелели, сообщили в минкультуры республики.
В сборник попали 18 композиций из знаковых спектаклей театра.
Спектакль «Не бойся быть счастливым» в постановке режиссера Ивана Судакова покажут на Эксперименталь...
Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра с оперными певцами откроют трехдневный ма...
Участниками станут 273 театра и 65 творческих коллективов.
В основном конкурсе будут представлены 20 картин.
Артист скончался 20 января в возрасте 58 лет.
23.01.2024