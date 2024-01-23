В программу Берлинского фестиваля вошли 20 фильмов

В программу Берлинского кинофестиваля вошли 20 фильмов, говорится в сообщении организаторов смотра.



В конкурс фестиваля вошли фильмы из Италии, Германии, Франции, США, Южной Кореи.



В число картин, которые будут бороться за награду, вошли два дебютных полнометражных фильма, две документальные картины.



В конкурсе представлены проекты из 30 стран, 19 картин являются мировыми премьерами.



В число картин, которые будут представлены на фестивале, войдут лента «Такие мелочи» Тима Милантса, французско-немецкая лента «Архитектон» Виктора Косаковского, «Черный чай» Абдеррахмана Сиссако и другие фильмы.









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