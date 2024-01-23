Умер вокалист группы Markscheider Kunst Сергей Ефременко

23.01.2024

Умер вокалист группы Markscheider Kunst Сергей Ефременко
В Санкт-Петербурге скончался вокалист группы Markscheider Kunst Сергей Ефременко.

«Серега сегодня ушел от нас во второй половине дня», — говорится в сообщении коллектива, опубликованном в соцсетях.

Причины смерти артиста не уточняются.

Группа Markscheider Kunst была основана в 1992 году в Санкт-Петербурге. В начале коллектив играл в стиле рокабилли, затем в творчестве группы стали появляться элементы блюза, латино, ямайские и этнические мотивы.

Фото: Pixabay.com