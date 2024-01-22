Объявлены номинанты на антипремию «Золотая малина»

Стали известны номинанты на антипремию «Золотая малина». Награду за «Худший фильм года» могут получить «Винни-Пух: Кровь и мед», «Изгоняющий дьявола: Верующий», «Мег 2: Впадина», «Неудержимые 4» или «Шазам! Ярость богов».





В раздел «Худший режиссер» попали Скотт Во, Дэвид Гордон Грин, Пейтон Рид, Бен Уитли и Рис Фрэйк-Уотерфилд. В номинации «Худший актер» представлены Джон Войт («Неотложка»), Вин Дизель («Форсаж 10»), Рассел Кроу («Экзорцист Ватикана»), Джейсон Стэйтем («Мег 2: Впадина») и Крис Эванс («Без ответа»).





«Худшей актрисой» может стать Ана де Армас («Без ответа»), Дженнифер Лопес («Мать»), Хелен Миррен («Шазам! Ярость богов»), Меган Фокс («Джонни и Клайд») или Сальма Хайек («Супер Майк: Последний танец»). В номинации «Худший актер второго плана» оказались Мэл Гибсон («Время расплаты»), Майкл Дуглас («Человек-муравей и Оса: Квантомания») с партнером по фильму Биллом Мюрреем, Франко Неро («Экзорцист Ватикана») и Сильвестр Сталлоне («Неудержимые 4»).





«Золотую малину» как «Худшая актриса второго плана» могут получить Ким Кэтролл («Уикенд с батей»), Бай Лин («Джонни и Клайд»), Люси Лью («Шазам! Ярость богов»), Мэри Стюарт Мастерсон («Пять ночей с Фредди») или Меган Фокс («Неудержимые 4»). В рубрике «Худший сценарий» оказались «Винни-Пух: Кровь и мед», «Изгоняющий дьявола: Верующий», «Индиана Джонс и Колесо судьбы», «Неудержимые 4», «Шазам! Ярость богов». Эти же фильмы с «Человеком-муравьем» вместо «Шазама» оказались в числе претендентов на антипремию за «Худший ремейк, сиквел или рип-офф».









Фото: YouTube