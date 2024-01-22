В Москве стартовал III Музыкальный фестиваль Валерия Халилова

Торжественное открытие III Музыкального фестиваля Валерия Халилова состоялось 19 января. Мероприятие прошло на сцене Светлановского зала Московского международного Дома музыки.





По данным ТАСС, зрителям представили специально созданный для фестиваля Концертный духовой оркестр имени Валерия Халилова под управлением главного дирижера Арсения Шуплякова. Заслуженный артист России Александр Халилов открыл программу. Под его управлением оркестр сыграл «Весеннюю увертюру», а также премьеру – вальс «Ода», оркестрованный по авторским рукописям Валерия Халилова.





Также прозвучали произведения Луиджи Денца, Отторино Респиги, Энрике Сантеухини и Петра Чайковского. Концертный духовой оркестр имени Валерия Халилова исполнил сочинения под управлением Арсения Шуплякова и Игоря Андрюшина.





Фестиваль продлится до 4 февраля. Мероприятие приурочено к 140-летию со дня рождения русского и советского военного дирижера и композитора, полковника Василия Агапкина.









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