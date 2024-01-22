Скончался знаменитый исполнитель регги Плуто

Популярный американский регги-певец Плуто (Лейтон Кейт Шервингтон) скончался 19 января. Об этом информирует The Gleaner со ссылкой на источник.





Плуто был не только певцом, но и продюсером, бас-гитаристом, востребованным саунд-инженером. Исполнитель ушел из жизни в больнице во Флориде. 73-летний музыкант попал туда в четверг, 18 января. Причина смерти не уточняется.





Музыкант переехал в США с Ямайки в 1977 году. Песни Плуто добирались, в том числе, до шестой строчки британского хит-парада.





Родился будущий певец 13 августа 1950 года в Кингстоне. Карьеру Плуто начал в 16 лет в составе The Presidents. Спустя год он покинул группу и присоединился к The Hurricanes, чтобы потом попасть в Tomorrow's Children. Коллектив распался в 1972-м. Первый альбом певец записал в 1974 году.









Фото: YouTube