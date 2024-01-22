В Москве воссоздадут квартиру-музей советской оперной певицы Антонины Неждановой

22.01.2024

В Москве воссоздадут квартиру-музей советской оперной певицы Антонины Неждановой
Началась подготовка к реставрации квартиры-музея выдающейся советской оперной певицы Антонины Неждановой в Москве. Жилье артистки находится в доме № 10 в Брюсовом переулке.

Реставраторы намерены полностью восстановить исторический интерьер, чтобы посетители погрузились в обстановку, которую любила и ценила оперная певица. В квартиру будут представлены личные вещи народной артистки СССР, сценические костюмы, письма, концертные афиши Неждановой.

Вещи и материалы находили в разных частях России, передает kp.ru. В рамках восстановления будет расширен функционал помещения. Пространство планируется превратить в мультимедийную музыкальную мастерскую. Здесь будут проходить камерные концерты и творческие занятия.


Фото: YouTube