В Москве воссоздадут квартиру-музей советской оперной певицы Антонины Неждановой

Началась подготовка к реставрации квартиры-музея выдающейся советской оперной певицы Антонины Неждановой в Москве. Жилье артистки находится в доме № 10 в Брюсовом переулке.





Реставраторы намерены полностью восстановить исторический интерьер, чтобы посетители погрузились в обстановку, которую любила и ценила оперная певица. В квартиру будут представлены личные вещи народной артистки СССР, сценические костюмы, письма, концертные афиши Неждановой.





Вещи и материалы находили в разных частях России, передает kp.ru . В рамках восстановления будет расширен функционал помещения. Пространство планируется превратить в мультимедийную музыкальную мастерскую. Здесь будут проходить камерные концерты и творческие занятия.









Фото: YouTube