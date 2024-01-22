ЭХО III Московского международного фестиваля архивных фильмов охватит три города России

ЭХО III Московского международного фестиваля архивных фильмов охватит Нижний Новгород, Калининград, Санкт-Петербург. Об этом сообщили организаторы.





III Московский международный фестиваль архивных фильмов осенью 2023 года в Москве собрал более 3000 зрителей. Показатель стал рекордным за всю историю проведения мероприятия.





25 января стартует ЭХО фестиваля. В рамках мероприятия зрители увидят наиболее популярные программы, которые подготовили научные сотрудники Госфильмофонда. Показы состоятся в кинотеатре «Родина» в Санкт-Петербурге, кинотеатре «Заря» в Калининграде и в центре культуры «Рекорд» в Нижнем Новгороде.





В программу вошли как культовые и почти забытые зарубежные фильмы из сокровищницы мирового кинематографа, так и уникальные находки, ранее считавшиеся утраченными. Также будут представлены реконструированные и отреставрированные версии особенно ценных кинолент.









Фото: Кадр из фильма «Ассунта Спина» / Пресс-служба ЭХО III Московского международного фестиваля архивных фильмов