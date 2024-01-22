ЭХО III Московского международного фестиваля архивных фильмов охватит три города России

22.01.2024

ЭХО III Московского международного фестиваля архивных фильмов охватит три города России
ЭХО III Московского международного фестиваля архивных фильмов охватит Нижний Новгород, Калининград, Санкт-Петербург. Об этом сообщили организаторы.

III Московский международный фестиваль архивных фильмов осенью 2023 года в Москве собрал более 3000 зрителей. Показатель стал рекордным за всю историю проведения мероприятия.

25 января стартует ЭХО фестиваля. В рамках мероприятия зрители увидят наиболее популярные программы, которые подготовили научные сотрудники Госфильмофонда. Показы состоятся в кинотеатре «Родина» в Санкт-Петербурге, кинотеатре «Заря» в Калининграде и в центре культуры «Рекорд» в Нижнем Новгороде.

В программу вошли как культовые и почти забытые зарубежные фильмы из сокровищницы мирового кинематографа, так и уникальные находки, ранее считавшиеся утраченными. Также будут представлены реконструированные и отреставрированные версии особенно ценных кинолент.


Фото: Кадр из фильма «Ассунта Спина» / Пресс-служба ЭХО III Московского международного фестиваля архивных фильмов