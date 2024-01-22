В Перми откроются Краевая музыкальная школа и художественная галерея

Министр культуры России Ольга Любимова обсудила с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным и главой минкультуры региона Аллой Платоновой итоги празднования 300-летия Перми и общие планы.





В городе откроются Краевая музыкальная школа и художественная галерея. Говоря об итогах празднования 300-летия Перми, были названы главные события. Так, завершилось строительство малой сцены ТЮЗа и капитальный ремонт большого зала филармонии. Состоялся первый фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок», который вновь пройдет в 2024 году.





«Продолжим вместе с регионом восстанавливать инфраструктуру учреждений культуры. В планах модернизация хореографического училища», — поделилась министр деталями встречи в Telegram-канале.





В этом году в Перми начнет работать музыкальная школа для 350 одаренных детей. Здесь можно будет пройти непрерывное обучение с 6,5 лет, добавила Ольга Любимова.





Также Пермская галерея скоро обретет собственное здание. Раньше она находилась в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.









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