Российские специалисты помогут Абхазии восстановить уцелевшие картины после пожара в галерее

Большая группа реставраторов из России прибудет в Абхазию в течение двух-трех дней для работ по восстановлению уцелевших в пожаре картин. Об этом в эфире «России-24» рассказала врио министра культуры республики Динара Смыр.





Более 150 полотен из 4 тысяч работ уцелели после пожара в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии. Сейчас ведется опись картин, перенос их в другое здание, уточнила Смыр.





«В ближайшее время, через два-три дня, к нам приезжает большая группа реставраторов из РФ. Нам нужно реставрировать сохранившиеся работы, самое главное для нас сейчас - сохранить их», — подчеркнула врио министра культуры Абхазии.





По ее словам, в Центральном выставочном зале находились только полотна, которые являются его собственностью. Работы были куплены на государственные средства. Произведений из частных коллекций не было. Динара Смыр с сожалением отметила, что полотна не были застрахованы.





Ранее в Сухуме загорелся Центральный выставочный зал Союза художников Абхазии. Министр культуры России Ольга Любимова назвала случившееся «настоящей трагедией».









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