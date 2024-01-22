Альбом «Музыка Александринского театра» вышел на виниловой пластинке и в цифровом формате

Альбом «Музыка Александринского театра» вышел сразу на двух носителях – на виниловой пластинке и в цифровом формате. В сборнике насчитывается 18 композиций из знаковых постановок.





«Музыка Александринского театра» стала премьерным альбомом. Директор театра Сергей Емельянов прокомментировал журналистам это событие.





«То, что у зрителя, а теперь и у слушателя Александринского театра есть выбор между альбомом в цифровом исполнении и на виниловой пластинке, очень символично отражает тот путь, по которому идет Национальный драматический театр России», — приводит ТАСС его комментарий.





В альбом вошли 18 композиций, включая музыку Александра Глазунова к легендарной постановке «Маскарад» (1917) Всеволода Мейерхольда, добавил Емельянов.









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