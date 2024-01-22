В Театре Российской армии состоится премьера к 80-летию освобождения Ленинграда от блокады

Театр Российской армии представит премьеру «Не бойся быть счастливым» режиссера Ивана Судакова в день 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом «Культуре» сообщила пресс-служба театра.





Премьера пройдет 27 января на Экспериментальной сцене. В основе спектакля лежит эскиз, который был признан одним из лучших в рамках режиссерской лаборатории «Век Астафьева». Диалоги в трех частях исполнят молодые артисты Театра армии: Дмитрий Оболонков, Карина Балашова и Александр Рожковский. Действие происходит в блокадном Ленинграде.





Иван Судаков заявил, что взялся за этот текст («Мой бедный Марат»), поскольку пьесы Алексея Арбузова не выдуманы, написаны живыми словами. Режиссер признался, что это очень важно для него в любом тексте.





«Это, в первую очередь, о людях на фоне исторических событий, в предлагаемых обстоятельствах. То, как люди живут, общаются, те неудобные, некрасивые, но нежные и детские ситуации, в которых не хотел и одновременно хотел бы оказаться каждый человек, здесь все настолько понятное, живое, юношеское и светлое. Это и есть в моем понимании та драматургия и тот театр, которые необходимы нам сейчас», — добавил Судаков.





Художником-постановщиком спектакля выступает Анна Бовина. Театр Армии одним из первых обратился к пьесе Арбузова 1965 года. У произведения успешная сценическая жизнь. Пьеса десятки раз ставилась в России и за границей. Постановку Леонида Хейфеца принято считать одной из «канонических».









Фото: Пресс-служба Театра Российской армии