Музыкальный марафон в Москве откроется оперой «Тоска» Пуччини

Народный артист России, дирижер Валерий Гергиев, а также Симфонический оркестр и оперные певцы Мариинского театра выступят в концертном зале «Зарядье» на трехдневном музыкальном марафоне. Об этом сообщили в пресс-службе Мариинки.





Серия музыкальных вечеров пройдет с 27 по 29 января. Откроется марафон оперой «Тоска» Джакомо Пуччини.





«Ведущие партии Флории Тоски, Марио Каварадосси и барона Скарпиа исполнят звезды оперной труппы Мариинского Елена Стихина и Сергей Скороходов и приглашенный солист театра Ариунбаатар Ганбаатар», — говорится в сообщении пресс-службы.





Во второй день под знаком 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Валерий Гергиев встанет за дирижерский пульт с Ленинградской симфонией Дмитрия Шостаковича. В этот же день прозвучит Симфония № 7 Сергея Прокофьева.





В заключительный день музыканты завершат выступления программой из произведений Мориса Равеля. В исполнении петербуржцев прозвучат сочинения «Дафнис и Хлоя», «Вальс» и «Болеро».









Фото: Зарядье / YouTube