В Минкультуры представили Всероссийский гастрольно-концертный план на 2024 год

Участниками Всероссийского гастрольно-концертного плана в 2024 году станут 273 театра и 65 творческих коллективов. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова.





В ведомстве представили Всероссийский гастрольно-концертный план на 2024 год. Артисты посетят 283 города и населенных пункта РФ, Абхазию, Армению и Казахстан в рамках программ «Большие гастроли» и «Мы — Россия».





«Благодаря Всероссийскому гастрольно-концертному плану жители даже самых отдаленных уголков нашей страны могут увидеть постановки федеральных театров, побывать на концерте любимого коллектива», — отметила министр культуры.





В 2024 году зрители увидят выступления как постоянных участников программ, так и почти 50 новых, уточнила Ольга Любимова. Среди них будут Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, Театр имени Ермоловой, Ферганский областной русский драматический театр, Иркутский областной музыкальный театр имени Загурского, Калмыцкий театр кукол «Джангар» и другие.









Фото: Минкультуры России / Официальный сайт