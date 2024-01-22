Фильм российского режиссера Косаковского «Архитектон» попал в основную программу Берлинале

Документальная работа «Архитектон» российского режиссера Виктора Косаковского попала в основную программу 74-го Берлинского международного кинофестиваля. Об этом говорится на официальном сайте Берлинале.





Организаторы опубликовали список фильмов, которые попали в основную программу очередного кинофестиваля в Берлине. В него вошли 20 картин. «Такие мелочи» с Киллианом Мерфи станут фильмом открытия фестиваля.





«Архитектон» создавался усилиями Германии и Франции. Стоит отметить, что на Берлинале состоится его мировая премьера.





В прошлом году победителем Берлинского кинофестиваля стал документальный фильм «На Адаманте». Режиссером картины выступил Николя Филибера.









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