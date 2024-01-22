Церемония прощания с актером Театра на Таганке Вашедским состоится 23 января

Прощание с актером театра и кино, артистом Театра на Таганке Виталием Вашедским пройдет 23 января в Москве. Об этом говорится в сообщении на сайте театра.





Виталий Вашедский скончался 20 января. Артисту было 58 лет.





«Прощание с Виталием Вашедским состоится 23 января в 11:15 в храме Святых Равноапостольных Мефодия и Кирилла. Адрес: улица Малахитовая, дом 2», — говорится в публикации Театра на Таганке.





Виталий Вашедский родился 19 октября 1965 года в Ступино (Московская область). В 1990-м выпустился из ГИТИСа, где учился на актерском факультете. В 1998 году Вашедский окончил ВГИК имени Герасимова, режиссерский факультет.





Актер был занят также в «Сатириконе», МТЮЗе, работал в «Содружестве актеров Таганки», Театре на Таганке. В кино Вашедский появлялся в таких фильмах и сериалах, как «Вирус», «Фантом», «Сделано в СССР», «Савва Морозов», «В тумане», «ДМБ», «След».









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