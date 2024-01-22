Названы лауреаты премии СВР в области литературы и искусства за 2023 год

Стали известны имена лауреатов премии СВР в области литературы и искусства 2023 года. В список попали представители многих творческих профессий.





Премия названа именем первого директора Службы внешней разведки России Евгения Примакова. Вручение наград проходит ежегодно.





Внук знаменитого скульптора Евгения Вучетича получит знак лауреата, присужденный его деду. Награда будет вручена за создание памятника Феликсу Дзержинскому. Телеведущему Сергею Брилеву и его творческой группе вручат премию за создание документального фильма о разведчике-нелегале Арнольде Дейче.





Еще один киноприз достанется авторам и исполнителям главных ролей Агнии Дитковските и Сергею Чоношвили в сериале «Миссия: Аметист». Поэт и композитор Сергей Пшеничный станет лауреатом не впервые. Престижная премия отойдет ему за цикл песен, посвященных внешней разведке. Звание лауреатов присвоили также сотрудникам СВР Артему и Сергею Дороженко, Максиму Журову за создание серии портретов выдающихся разведчиков.









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