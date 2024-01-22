В Кирове пройдут показы спектаклей-лауреатов «Золотой маски» к 650-летию города

Показы спектаклей — лауреатов премии «Золотая маска» состоятся в Кирове весной в рамках празднования 650-летия города. Об этом журналистам сообщили представители регионального министерства культуры.





Показы спектаклей-лауреатов состоятся на сцене Кировского областного драматического театра имени Кирова. Репертуар уточняется, поделились с ТАСС представители ведомства.





Кировчан также ждут концерт Дениса Мацуева, гастроли солистов Большого и Мариинского театров, Васнецовский пленэр, фестивали «На семи холмах» и «Вятка — город детства». Также в рамках празднования юбилея города пройдут Циолковские чтения. Власти приняли три основные даты празднования: 12 и 29 июня, 21–22 сентября. В регионе будут отреставрированы исторические здания к юбилею.









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