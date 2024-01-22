В Чувашии в 2024 году откроется Центр культурного развития

В Цивильске Чувашской республики в 2024 году откроется Центр культурного развития.



Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова.



Министр культуры провела встречу с главой региона Олегом Николаевым и министром культуры Чувашии Светланой Каликовой.



«Первый центр в республике появится благодаря нацпроекту "Культура". Всего по стране открыты уже 7 ЦКР. Нам важно, чтобы в городах с населением до 300 тысяч человек были места, где можно с пользой провести свободное время, посмотреть кино или побывать на концерте. Совсем скоро у жителей Цивильска появится такая возможность», — говорится в сообщении министра.



Глава Минкультуры добавила, что с начала действия проекта «Культура» в регионе были построены и отремонтированы 25 учреждений культуры.



«В этом году продолжим оснащение театров, детских школ искусств, музеев, строительство ДК, модернизацию библиотек», — рассказала Ольга Любимова.



Глава ведомства добавила, что около 50% учреждений культуры в Чувашии подключены к программе «Пушкинская карта», а почти 99% молодежи — ее активные участники.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova