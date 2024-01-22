Стартовали съемки драмеди «Наш папа — Дед Мороз».



Производством фильма занимается кинокомпания «Синема Революшен», передает Ассоциация продюсеров кино и телевидения в Telegram.



Фильм о новогоднем чуде планируется выпустить в канун следующего года.



Новогодняя история, отмечают создатели, основана на реальных событиях и докажет всем, что чудеса случаются.



Центральный герой фильма — несостоявшийся актер Федор, который пытается помочь младшему брату снова научиться ходить. Деньги на операцию Федор собирает, выступая в костюме Деда Мороза.



Продюсером фильма выступила Оксана Барковская. Роли в фильме сыграют Наталья Подольская, Дмитрий Чеботарев, Ольга Науменко, Андрей Леонов, Кирилл Русин, Дарья Коныжева и другие.









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