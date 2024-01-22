Мультфильм «Три Богатыря и Пуп Земли» стал самым успешным анимационным фильмом в России

Анимационный фильм «Три Богатыря и Пуп Земли» признан самым успешным фильмом российской анимации, передает кинокомпания СТВ.



«Наше анимационное приключение "Три Богатыря и Пуп Земли" стало самым успешным фильмом богатырской франшизы и российской анимации в целом!» — говорится в сообщении.



Отмечается, что анимационный фильм собрал по итогам четвертых выходных 947 млн рублей.



«Мультфильм обошел такие релизы, как "Три Богатыря на дальних берегах" (933 млн руб.), "Три Богатыря. Ход конем" (925 млн руб.), "Иван Царевич и Серый Волк" (621 млн руб.), "Финник" (443 млн руб.), "Коты Эрмитажа" (295 млн руб.) и другие», — указано в сообщении.



Фильм «Три Богатыря и Пуп Земли» вышел в прокат 29 декабря 2023 года. Режиссер проекта — Константин Феоктистов, продюсеры — Сергей Сельянов и Александр Боярский. Авторы сценария — Александр Боярский и Александра Шоха.









Фото: кадр из фильма "Три Богатыря и Пуп Земли"