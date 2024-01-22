22.01.2024
Новости по Малому театру, художественный руководитель которого Юрий Соломин скончался 11 января, будут совсем скоро.
Об этом в понедельник, 22 января, заявила министр культуры России Ольга Любимова.
«Я думаю, что совсем скоро мы определимся с решением совместно с Малым театром. У нас в начале недели запланирован ряд встреч с руководителями, с труппой Малого театра. И новости по Малому театру будут совсем скоро», — приводит слова министра агентство
ТАСС.
Прежний худрук Малого театра Юрий Соломин скончался на 89-м году жизни 11 января. Он руководил театром с 1988 года.
Ранее Ольга Любимова сообщала, что имя нового руководителя театра станет известно совсем скоро, обсуждается также вопрос, будет ли у театра худрук, либо главный режиссер.
Фото: Pixabay.com