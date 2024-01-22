Минкультуры приветствовало возобновление сотрудничества со Словакией

22.01.2024
Министерство культуры России готово к диалогу со Словакией после решения последней возобновить сотрудничество в культурной сфере.
Об этом заявила глава Минкультуры Ольга Любимова.
«Мы рады продолжить диалог, и мы абсолютно открыты к общению. Данная ситуация как раз лишний раз доказывает, что отмены культуры быть не может. Любые запреты, любая риторика, связанная с тем, чтобы отменять, запрещать, не пускать, не приглашать, всегда служит только во вред, никогда не во благо. Поэтому мы готовы были общаться всегда и продолжаем это делать», — приводит слова министра агентство
«Интерфакс».
Ольга Любимова добавила, что ведомство планирует приглашать представителей Словакии на форумы и фестивали.
Ранее министр культуры Словакии Мартина Шимковичова отменила постановление об остановке сотрудничества Словакии в сфере культуры с Россией и Белоруссией. Распоряжение действовало с 24 февраля 2022 года.
Фото: пресс-служба Кремля