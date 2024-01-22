В московском кинотеатре «Иллюзион» откроется киноклуб «Как смотреть авторское кино».



Постоянным куратором и ведущим киноклуба станет режиссер Иван Твердовский, передает пресс-служба кинотеатра.



Работу киноклуба откроет показ новой картины Твердовского «Панические атаки». Фильм победил на кинофестивале «Зимний» в декабре 2023 года.



«30 января в кинотеатре «Иллюзион» откроется киноклуб «Как смотреть авторское кино» с Иваном И. Твердовским. Как видно из названия, его идейным вдохновителем и постоянным ведущим станет кинорежиссер и сценарист Иван И. Твердовский, участник и лауреат фестивалей в Венеции, Торонто, Роттердаме, Карловых Варах, лауреат премии «Ника» и «Золотой орел», фестиваля «Кинотавр» и «Зимний», — говорится в сообщении пресс-службы.



Показы в киноклубе будут проходить раз в месяц. Одной из важнейших задач киноклуба организаторы ставят возвращение интереса к авторскому кино.









Фото: пресс-служба кинотеатра "Иллюзион"