Алек Болдуин снова предстанет перед судом за случайное убийство на съемках

В США суд присяжных снова предъявил обвинения актеру Алеку Болдуину по делу об убийстве оператора Галины Хатчинс на съемках фильма «Ржавчина» в 2021 году.



Артиста обвиняют в непредумышленном убийстве.



Трагедия произошла в Санта-Фе на репетиции одной из сцен вестерна. Алек Болдуин произвел выстрел из бутафорского пистолета, который оказался заряжен боевыми патронами. Выстрел убил оператора Галину Хатчинс, а также ранил режиссера Джоэла Соуза.



В 2023 году при расследовании трагедии прокуроры не нашли в действиях Болдуина преступного элемента, с него были сняты все обвинения. Позже обвинительная сторона провела тщательный анализ пистолета и выявила новые подробности. Болдуина планируют снова вызвать на скамью подсудимых.



Перед судом также предстанет ответственная за патроны и бутафорию на съемках Ханна Гутьеррес-Рид.









Фото: NBC News/YouTube