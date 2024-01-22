Команда Минкультуры России отправится в Абхазию, где сгорели фонды Национальной картинной галереи

В Сухум, где в Национальной картинной галерее уничтожены тысячи картин, направится команда министерства культуры России.



Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова в Telegram.



«В ночь на воскресенье в Национальной картинной галерее в Абхазии произошел пожар. В фондах галереи находилось около 4 000 картин. Произошедшее, к сожалению, можно назвать настоящей гуманитарной катастрофой для Абхазии», — говорится в сообщении.



Глава Минкультуры сообщила, что в состав команды войдут представители Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени И.Э. Грабаря, Государственного научно-исследовательского института реставрации, Третьяковской галереи и Русского музея.



«Специалисты на месте осмотрят состояние картин и документов, которые все-таки удалось вынести из пожара, чтобы наметить план работ по реставрации», — сказала Ольга Любимова.



Пожар в Национальной галерее в Абхазии произошел в ночь на 21 января. Огнем уничтожено более 4 тысяч картин. В здании, где произошел пожар, располагались фонды Национальной картинной галереи. В результате пожара уничтожены 300 работ первого профессионального абхазского художника Александра Чачба-Шервашидзе.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России