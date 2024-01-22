В Якутии 20 млн рублей выделят на поддержку кино

22.01.2024
В 2024 году общий объем субсидий, которые будут направлены в Якутии на поддержку киноотрасли, составит 20 млн рублей.
Об этом рассказала главный специалист отдела профессионального искусства и духовного развития Минкультуры региона Наталья Сергеева, передает
ТАСС.
«В текущем году в государственной программе Республики Саха (Якутия) "Развитие культуры" на предоставление субсидии из государственного бюджета республики на поддержку и укрепление национального кинопроизводства предусмотрены средства в размере 20 млн рублей», — приводит агентство слова Сергеевой.
В Якутии ежегодно с 2020 года проводится конкурс, по итогам которого из бюджета республики выделяются субсидии на поддержку национального кинопроизводства. С 2020 по 2023 год поддержку получили 29 проектов на общую сумму 95 млн рублей.
В минувшем году кассовые сборы якутского кино впервые составили 100 млн рублей.
Фото: Pixabay.com