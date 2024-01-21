Актриса Вера Алентова представила свою книгу на выставке «Россия»

21.01.2024
Актриса театра и кино, народная артистка России Вера Алентова представила свою книгу «Все не случайно» на форуме-выставке «Россия», сообщили в пресс-службе выставки.
Актриса рассказала о совместном творческом процессе ее написания с мужем — режиссером Владимиром Меньшовым.
История создания книги-автобиографии началась с того, что Вере Алентовой и Владимиру Меньшову предложили попробовать написать автобиографический двухтомник. Меньшов, ушедший из жизни в 2021 году, отнесся к работе над книгой очень внимательно.
Творческая встреча состоялась в дни семейного форума «Родные — любимые» в лектории «Газпром». Тему культуры, искусства и просвещения поддерживает проект «Книжные маяки» — цикл бесед с российскими авторами. Каждое воскресенье писатели разных жанров — детские сказочники, авторы детективов, учебной литературы, книг о саморазвитии — встречаются с читателями.
Вера Алентова известна по фильмам «Москва слезам не верит», «Завтра была война», «Ширли-Мырли», работает в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина.
Фото: Pixabay.com