Работы фотоконкурса памяти Андрея Стенина впервые увидели в Аддис-Абебе

Международный этап роуд-шоу конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, стартовавший в конце 2023 года, продолжился в столице Эфиопии Аддис-Абебе, сообщает РИА «Новости».





Это первый в истории фотоконкурса приезд в одну из крупнейших стран Африканского континента. Выставка в Аддис-Абебе проходит при поддержке и на площадке Русского Дома в Эфиопии. Зрители смогут увидеть ее до 10 февраля. Вход на выставку свободный.





В числе более пятидесяти выставочных работ — репортажные кадры и серии, спортивные и этнографические зарисовки, урбанистические пейзажи и портреты — в объективе молодых фоторепортеров из России, Китая, Индии, Бангладеш и Испании, Ирана, Франции, Боснии и Герцеговины, Бахрейна и других стран.





Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой «Россия сегодня» под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики.





До 15 марта 2024 года молодые фотопрофессионалы мира могут подать заявки на русской, английской и китайской версиях сайта конкурса.





Фото: скриншот Youtube