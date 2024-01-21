Объявлен состав жюри фестиваля-конкурса «Золотая маска»

Решением Секретариата Союза театральных деятелей России (СТД РФ) утверждены составы жюри XXX фестиваля-конкурса Российской национальной театральной премии «Золотая маска» сезона 2022-2023 года, сообщили в пресс-службе СТД.





Художественный руководитель театра «Студия театрального искусства», режиссер Сергей Женовач возглавил жюри в конкурсах спектаклей театров драмы и театров кукол. Ректор Новосибирской консерватории, главный режиссер НОВАТа Вячеслав Стародубцев стал председателем жюри в конкурсах спектаклей оперы, оперетты/мюзикла и балета.





Драматические спектакли и постановки театров кукол будут оценивать 15 человек — артисты, режиссеры, театральные критики, руководители театров, в том числе актриса Лидия Вележева, гендиректор — художественный руководитель Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М. М. Бровуна Наталья Волкова, театроведы Ольга Галахова (Королева) и Нина Монова, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, актеры Андрей Мерзликин и Игорь Петренко.





Оценку спектаклям музыкального театра дадут дирижеры, оперные певцы, педагоги, режиссеры и музыканты. В состав жюри вошли, в частности, солист Мариинского театра Евгений Акимов, художественный руководитель Молодежной оперной программы Государственного академического Большого театра России Дмитрий Вдовин, дирижер Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко Ариф Дадашев, солистка Большого театра Ирина Долженко, хореограф Алла Сигалова, художественный руководитель Новосибирского театра оперы и балета, музыкальный руководитель и главный дирижер Красноярского театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского Дмитрий Юровский, солистка Мариинского театра Альбина Шагимуратова и другие.





Решением Секретариата СТД РФ в этом году спектакли, номинированные на премию, жюри будет отсматривать на сценах, на которых они были созданы. Основная конкурсная программа фестиваля-конкурса «Золотая маска» состоится в феврале-апреле 2024 года с выездом жюри в города России: Санкт-Петербург, Екатеринбург, Пермь, Казань, Омск, Петрозаводск, Псков, Новокузнецк, Нягань, Красноярск, Йошкар-Ола, Владикавказ, Краснодар, Комсомольск-на-Амуре, Южно-Сахалинск, Ханты-Мансийск, Чебоксары, Буинск, Учма.









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