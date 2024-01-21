Скульптурам на здании РГБ вернули исторический облик

21.01.2024

Скульптурам на здании РГБ вернули исторический облик
22 скульптурам на парапетах корпусов Российской государственной библиотеки вернули исторический облик, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале.

«Планировалось, что работы продлятся около полугода. Но все успели сделать за рекордные три месяца», — написал мэр.

Специалисты сняли весь цементный раствор, которым были заделаны трещины и сколы во время ремонтных работ в здании в 1985 году.

Сложнее всего реставраторам пришлось с угловой скульптурой «Девушка с книгой»: лицо фигуры было сильно повреждено. После расчистки укрепили и склеили фрагменты. И только потом заделали трещину.

Всего на парапетах библиотеки 14 авторских скульптур, выполненных выдающимися монументалистами своего времени, а также 8 копий.


Фото: Телеграм-канал Минкультуры РФ