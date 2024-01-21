Скульптурам на здании РГБ вернули исторический облик

22 скульптурам на парапетах корпусов Российской государственной библиотеки вернули исторический облик, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале.





«Планировалось, что работы продлятся около полугода. Но все успели сделать за рекордные три месяца», — написал мэр.





Специалисты сняли весь цементный раствор, которым были заделаны трещины и сколы во время ремонтных работ в здании в 1985 году.





Сложнее всего реставраторам пришлось с угловой скульптурой «Девушка с книгой»: лицо фигуры было сильно повреждено. После расчистки укрепили и склеили фрагменты. И только потом заделали трещину.





Всего на парапетах библиотеки 14 авторских скульптур, выполненных выдающимися монументалистами своего времени, а также 8 копий.









Фото: Телеграм-канал Минкультуры РФ