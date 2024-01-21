Пожар уничтожил тысячи картин в Сухуме

Более четырех тысяч картин сгорело в результате пожара в здании Центрального выставочного зала Союза художников в Сухуме, сообщает «Интерфакс».





«Сгорело почти все. На втором этаже здания Центрального выставочного зала располагались фонды Национальной картинной галереи, более четырех тысяч экземпляров. Среди них до 300 работ Александра Чачба-Шервашидзе. Это ничем невосполнимая утрата для национальной культуры Абхазии», — заявила Динара Смыр, исполняющая обязанности министра культуры республики.





Сигнал о возгорании здания поступил около 4 утра. Огонь тушили 11 пожарных расчетов и к 7 часам утра огонь был локализован.





Произошедшее прокомментировала министр культуры России Ольга Любимова. В своем Телеграм-канале она написала: «Настоящая трагедия в Сухуме. Думаем вместе с коллегами из Абхазии, чем помочь...»