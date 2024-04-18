Власти выделят Чечне 255 миллионов рублей на реконструкцию здания национального музея

18.04.2024

Власти выделят Чечне 255 миллионов рублей на реконструкцию здания национального музея
Правительство РФ выделит 255 миллионов рублей из резервного фонда для реконструкции музея Чеченской Республики. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

В документе отмечается, что средства необходимо выделить в 2024 году. Сумма пойдет на реновацию региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры в целях реализации объекта «Реконструкция здания музея Чеченской Республики». 

«Имея в виду обеспечение в 2024 году уровня технической готовности указанного объекта не менее чем на 40%», — уточняется в распоряжении.

Стоит отметить, что субсидия будет выделена в рамках нацпроекта «Культура». Доклад о целевом и эффективном использовании средств необходимо представить до 25 апреля 2025 года.


Фото: Pixabay.com