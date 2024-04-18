Власти выделят Чечне 255 миллионов рублей на реконструкцию здания национального музея

Правительство РФ выделит 255 миллионов рублей из резервного фонда для реконструкции музея Чеченской Республики. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.





В документе отмечается, что средства необходимо выделить в 2024 году. Сумма пойдет на реновацию региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры в целях реализации объекта «Реконструкция здания музея Чеченской Республики».





«Имея в виду обеспечение в 2024 году уровня технической готовности указанного объекта не менее чем на 40%», — уточняется в распоряжении.





Стоит отметить, что субсидия будет выделена в рамках нацпроекта «Культура». Доклад о целевом и эффективном использовании средств необходимо представить до 25 апреля 2025 года.









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