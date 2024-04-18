Тарантино отказался от съемок своего последнего фильма «Кинокритик»

Режиссер Квентин Тарантино передумал снимать фильм, который должен был стать последним в его карьере. Об этом информирует The Hollywood Reporter.





Речь идет о фильме «Кинокритик». Главную роль мог исполнить Брэд Питт. Тарантино решил придумать другой сценарий для своей десятой картины. Фильм должен стать последним полнометражным в карьере режиссера.





В мае 2023 года Тарантино признался, что его новая лента будет посвящена кинокритику, который пишет рецензии в журналах для взрослых. Действие картины разворачивается в Калифорнии в 1977 году. В конце марта режиссер сообщил, что завершил работу над сценарием к своему последнему проекту.









Фото: YouTube