Сериальный перезапуск «Гарри Поттера» ищет сценаристов

Американский стриминговый сервис Max приступил к работе над сериальным перезапуском «Гарри Поттера», который был анонсирован в апреле прошлого года.





В Лос-Анджелесе прошли первые питчинги сценаристов, борющихся за право адаптировать семь книг Джоан Роулинг, сообщает Бюллетень кинопрокатчика со ссылкой на Deadline.





В их числе оказались Марта Хиллер («Последнее королевство»), Кэтлин Джордан («Молодые охотницы за головами»), Том Моран («Час дьявола») и Майкл Лессли («Голодные игры: баллада о змеях и певчих птицах»).





Инсайдеры утверждают, что лучшие кандидаты отправятся на следующий раунд питчингов в Великобританию. Пока неизвестно, насколько в процесс вовлечена сама Роулинг, однако ожидается, что она будет участвовать в принятии решений по проекту и выступит его исполнительным продюсером.





Отмечается, что в грядущем сериале могут быть задействованы сразу несколько сценаристов, участвующих в питчингах.





Напомним, что каждый из семи сезонов нового сериала будет основан на одной из книг Джоан Роулинг.









Фото: кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»