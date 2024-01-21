Объем пиратского контента в 2023 году увеличился

Роскомнадзор ограничил доступ или заблокировал почти 1,1 млн ссылок с пиратским контентом за 2023 год, в то время как годом ранее их было 485 тысяч, сообщают «Известия».





Всего за все время действия антипиратского меморандума из поисковой выдачи удалено около 178 млн ссылок.





«В настоящее время для владельцев ресурсов не установлена административная ответственность за неудаление объектов авторских и смежных прав. При этом к владельцу сайта по решению суда могут быть применены меры гражданско-правовой ответственности за незаконное использование им объектов авторских и смежных прав», — пояснили представители ведомства.





Эксперты отмечают, что рост пиратства связан с уходом легального западного контента из интернета, а также увеличением интереса россиян к отечественным фильмам и сериалам.









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