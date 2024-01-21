Умер актер Театра на Таганке Виталий Вашедский

Артист театра и кино, актер Театра на Таганке Виталий Вашедский умер в возрасте 58 лет, сообщили в пресс-службе театра.





О дате и месте прощания будет объявлено дополнительно.





Вашедский родился 19 октября 1965 года в городе Ступино Московской области. В 1990 году окончил актерский факультет ГИТИСа, в 1998 году — режиссерский факультет ВГИКа имени С.А. Герасимова.





Работал на разных театральных площадках, с 2000 года был артистом Театра на Таганке. Участвовал в спектаклях «Мастер и Маргарита», «ВВС», «Четыре тоста за Победу», «Докторъ А.П. Чеховъ. Об-хо-хо-чешься!» и других.





В его фильмографии — 90 работ. Снимался в фильмах и сериалах «Вирус», «Фантом», «Сделано в СССР», «Савва Морозов», «В тумане», «Охота на изюбря», «ДМБ», «Предчувствие», «След».









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