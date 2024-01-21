Хабаровский мультфильм стал победителем фестиваля научно-технической анимации

Первое место в Международном фестивале научно-технической анимации «МультПром» получил мультипликационный фильм «Хабаровский край. Начало», сообщил в своем Телеграм-канале губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.





Конкурс проходил в Нижнем Новгороде. Свои работы представили ведущие специалисты из различных областей науки, промышленности и культуры.





Мультфильм, победивший в фестивале, произведен хабаровской анимационной студией «Мечталет», которую 11 января посетил президент России Владимир Путин в рамках своей рабочей поездки в краевую столицу.









Фото: скриншот мультфильма в Телеграм-канале Михаила Дегтярева