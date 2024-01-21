В ЛНР передано почти 400 комплектов звукового оборудования

Почти 400 комплектов звукового оборудования получили учреждения культуры Луганской Народной Республики (ЛНР) в 2023 году от Росконцерта, сообщил ТАСС глава минкультуры ЛНР Дмитрий Сидоров.





«Федеральным бюджетным учреждением культуры «Росконцерт» было передано клубным учреждениям республики 29 комплектов звукового оборудования для больших площадок и 331 комплект для малых площадок», — сказал он.





Сидоров пояснил, что комплекты включают в себя микшеры, акустические системы, активные сабвуферы, микрофонные кабели и стойки.





В ближайшее время учреждения культуры республики получат еще 22 комплекта звукового оборудования.









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